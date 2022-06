Una tempesta perfetta colpisce i nostri vicini francesi: fulmini e grandine hanno provocato molti danni e, purtroppo, ucciso una donna

La Francia è stata travolta nelle scorse ore da una terribile tempesta di fulmini e grandine che, purtroppo, si è lasciata alle spalle una grande devastazione, ingenti danni e anche una vittima, purtroppo, oltre a diversi feriti. Paradossalmente, l’evento atmosferisco non è nemmeno stato particolarmente lungo.

Breve ma intenso, si direbbe. Eppure tanto è bastato per portare con sé disagi non da poco nel Paese.

A riportare nello specifico tutto quello che è accaduto nella giornata di ieri è stato il Ministro dell’interno, Gérald Darmanin, che ha commentato la situazione spiegando che, come dicevamo, il temporale è stato la causa della morte di una donna di Rouen, mentre fra i feriti due sono in gravi condizioni.

In totale sono stati segnalati ben 3500 interventi dei vigili del fuoco e oltre 50.000 fulmini che hanno colpito qua e là un po’ tutte le regioni del paese d’Oltralpe.

Il Ministro Darmanin, a proposito, ha tenuto a sottolineare che è stata la prima volta in ben 20 anni che una parte così ampia del territorio francese è stata colpita da un temporale simile.

Tra le altre cose, in molti comuni le strade completamente allagate si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena, che con la loro forza devastante sono stati in grado di trascinare macchine dal peso di diverse tonnellate.

Una situazione davvero disastrosa, che ha costretto le autorità francesi a dichiarare lo stato di calamità naturale.

Temporale in Francia: pioggia di fulmini a Parigi (e non solo)

Le immagini che arrivano dalla capitale hanno un che di apocalittico: su Facebook in particolare sono apparse foto di una Parigi con un cielo più scuro che mai e con la Tour Eiffel colpita da un lampo, quasi come se ci trovassimo in un film.

Ecco lo scatto apparso online nelle scorse ore.

Tra le immagini più impressionanti troviamo anche quella di una casa colpita da un fulmine che, purtroppo per i suoi proprietari, è andata a fuoco. Qui sotto potete vedere lo scatto, già diventato virale.