Francia: manifestazioni in tutto il Paese contro green pass

Parigi, 7 ago. (askanews) – Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Parigi e in altre città della Francia per il quarto fine settimana consecutivo per manifestare contro un nuovo pass sanitario che sarà necessario per entrare in un bar o viaggiare su un treno interurbano, due giorni prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.

Le nuove regole sostenute dal presidente Emmanuel Macron rendono obbligatorio un ciclo completo di vaccinazione contro il Covid-19 o un test negativo o la recente guarigione dal virus per svolgere attività normalmente di routine.

Macron spera che le nuove regole incoraggino tutti i francesi a vaccinarsi contro il Covid-19 e a sconfiggere il virus e la sua variante Delta in rapida diffusione.