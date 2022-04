Francia, Marine Le Pen sulle accuse: “Ho solo difeso l’interesse del Paese”

A pochi giorni dal secondo turno di elezioni in Francia Marine Le Pen si è difesa dalle accuse che le erano state fatte.

Mancano ormai poco meno di 10 giorni al secondo turno delle elezioni in Francia e per Marine Le Pen è arrivato il momento di fare un primo bilancio. La leader del partito Rassemblement National nel corso della conferenza stampa, si è in particolar modo difesa da quanti l’hanno accusata di sostenere posizioni vicine a quelle del Cremlino: “La realtà è che ho sempre e solo difeso l’interesse della Francia”, ha dichiarato.

Francia, Marine Le Pen su Macron: “Anche lui ha dialogato con Mosca”

Le Pen ha proseguito nella sua lunga riflessione precisando che anche il presidente uscente Macron “ha voluto mantenere il dialogo con la Russia”. Ha poi aggiunto che è “nell’interesse del Paese riportare la Russia vicina all’Europa e impedire che costituisse con la Cina un’alleanza salda, un’alleanza prima di tipo economico ed energetico […] .

Le Pen sulla Frexit: “Non è nei nostri piani”

La leader di Rassemblement National ha toccato un altro tema molto caldo ossia quello dell’eventualità che la Francia esca dall’Unione Europea (Frexit).

A tale proposito è stata inamovibile: “la Frexit non è assolutamente nei nostri piani”. Non ultimo ha manifestato la volontà di far uscire la Francia dal comando integrato della Nato senza però far venire meno “la protezione reciproca tra i membri dell’Alleanza atlantica” e prevista dall’art. 5.