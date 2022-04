Francia, Marine Le Pen vota e saluta attivisti fuori dal seggio

Hénin Beaumont (Francia), 10 apr. (askanews) – La principale rivale di Emmanuel Macron nella sua corsa per la rielezione alla presidenza francese, la candidata della destra nazionalista Rassemblement National, Marine Le Pen, ha votato, nel comune di Pas-de-Calais, dipartimento in cui è stata eletta come deputata. Le Pen, data in rimonta nei sondaggi degli ultimi giorni, si è fermata a salutare alcuni attivisti e simpatizzanti del suo partito fuori dal seggio.