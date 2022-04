Francia: Meloni, 'frammentazione condanna destra a sconfitta'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "Se la destra francese trovasse una formula per unirsi potrebbe avere una maggioranza, invece questa frammentazione la condanna alla sconfitta". Marine Le Pen "è una donna di valore, abbiamo alcune sensibilità comuni ma anche differenze. Mi pare che in questa campagna elettorale abbia cercato di uscire dal recinto della destra per andare a cercare nuove fasce di elettorato a sinistra, tralasciando alcuni temi tipici della destra conservatrice raccolti da Zemmour".

Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da 'Libero'.

"Dispiace -aggiunge- che sul piano politico la guerra in Ucraina stia portando anche ad alcune incomprensioni nelle destre europee".