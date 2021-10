Francia: mercoledì visita di Merkel a Beaune in Borgogna

Parigi, 30 ott. (Adnkronos) – Mercoledì prossimo la cancellerie tedesca Angela Merkel si recherà in Francia a Beaune, in Borgogna, per incontrare il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Si tratterà dell'ultima visita in Francia della cancelliere che ha concluso il suo mandato.

Merkel, che sarà accompagnata dal marito Joachim Sauer, sarà ricevuto dal presidente francese, Emmanuel Macron e da sua moglie Brigitte. In quell'occasione, riferisce l'Eliseo, la cancelliere tedesca riceverà la Grande Croce della Legione d'Onore dalle mani del presidente francese.

Macron per questa ultima visita di Merkel ha voluto organizzare l'incontro a Beaune, una città in cui i monumenti storici e la cultura del vino illustrano la ricchezza del patrimonio francese.