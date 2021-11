Francia, ministro Sanità: vaccinatevi, oggi 30.000 casi in 24 ore

Roma, 23 nov. (askanews) – “Sei milioni di francesi vaccinabili non si sono ancora vaccinati. Sono troppi. Bisogna veramente, veramente smettere di dire: ‘aspetto, non abbiamo abbastanza dati a posteriori’. Abbiamo dati a posteriori, sappiamo che funziona. Abbiamo abbastanza dati a posteriori per sapere che ci sono 12 volte più rischi di fare una forma grave di Covid quando non si è vaccinati. Oggi annunceremo 30.000 casi di covid in 24 ore”: così Olivier Veran, ministro francese della Sanità intervenendo all’Assemblea nazionale.

“È un aumento importante di contagi, che attesta, se fosse necessario, che siamo, purtroppo, nel mezzo della quinta ondata epidemica. È quindi urgente farsi vaccinare e fare il richiamo, e la logistica seguirà ovviamente”, ha aggiunto.