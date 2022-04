Francia mostra mercenari russi che seppelliscono cadaveri in Mali

Roma, 22 apr. (askanews) – L’esercito francese ha diffuso delle immagini in cui sostiene di avere filmato con un drone dei mercenari russi, appartenenti al gruppo privato Wagner, mentre seppelliscono dei cadaveri vicino all base di Gossi, nel nord del Mali. L’obiettivo – secondo l’esercito francese – era di accusare i francesi di avere lasciato una fossa comune, con l’intento di “screditare la forza (francese anti-jihadista) Barkhane”.

France Presse scrive che non è stato possibile verificare le immagini in modo indipendente, tanto più che non sono presenti coordinate di geo-localizzazione.

I metadati mostrano che il documento è stato creato il 21 aprile, ma questo non conferma la vera data della creazione.