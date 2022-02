Francia, nei luoghi chiusi con green pass via la mascherina

Parigi, 15 feb. (askanews) – Dal 28 febbraio la Francia ha deciso di revocare l’obbligo di indossare la mascherina in luoghi chiusi come bar, ristoranti, teatri, cinema e musei, dove però il pass sanitario resterà in vigore. Lo ha annunciato il portavoce del governo Gabriel Attal, al termine del consiglio dei ministri.

“Il 28 febbraio, ad eccezione dei trasporti, una regola semplice entrerà in vigore: il pass, non la mascherina.

Non imporremo più l’uso della mascherina in tutti i luoghi chiusi sottoposti al pass, come i bar, i ristoranti, i teatri, i cinema, i musei. Un obbligo in meno, una libertà in più e un momento atteso, lo so, per i francesi”.

Intanto in Francia le discoteche, chiuse dal 10 dicembre, riapriranno il 16 febbraio.

(Fonte immagini: Eliseo)