Francia, non si fermano proteste contro la riforma delle pensioni

Roma, 7 apr. (askanews) – Nuove manifestazioni in Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal governo Macron all’indomani dell’undicesima giornata di protesta generale nel Paese contro l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni.

Centinaia di persone si sono radunate nei pressi di Mont-Saint-Michel ma sono state bloccati dalla polizia a pochi chilometri dall’isolotto senza poter accedere ai parcheggi da cui parte la lunga passerella che collega il sito patrimonio mondiale dell’Unesco alla terraferma. Brandendo le bandiere dei diversi sindacati, i manifestanti hanno lanciato fumogeni. Sui cartelli che tenevano in mano tra le altre cose c’era la scritta “Massacre à la macronneuse” con una caricatura del capo di Stato con una motosega in mano su cui è scritto 49.3, che sega un pannello bianco dove è strappata la parola “pensione” in rosso.

In mattinata a Parigi si è svolta la Pink bloc, marcia composta da diversi collettivi e associazioni LGBT+ per contestare la riforma delle pensioni in un’atmosfera festosa.