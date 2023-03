Francia, ottavo giorno di mobilitazione contro riforma pensioni

Milano, 15 mar. (askanews) –

afp 15.22

Milano, 15 mar. (askanews) – I manifestanti a Parigi hanno lasciato Les Invalides in direzione di Place d’Italie, durante l’ottavo giorno di mobilitazione per la contestatissima riforma delle pensioni che il presidente francese Emmanuel Macron sembra sul punto di far passare nonostante mesi di proteste. Decinena di migliaia i partecipanti al corteo parigino e nei tanti organizzati in altre città francesi.

Ma secondo le prefetture la partecipazione è in calo a livello nazionalea: secondo i dati a loro disposizione alle 15:00 sono scese in piazza 207mila persone, dato in crescita rispetto a mezzogiorno ma meno della metà dei 532.000 manifestanti di martedì 7 marzo.