Francia, passaggio di consegne tra Borne e Attal

Parigi, 9 gen. (askanews) – Assumendo ufficialmente la carica di premier nel corso della cerimonia del passaggio delle consegne accanto alla dimissionaria Elisabeth Borne, Gabriel Attal ha esordito mettendo la scuola al centro delle sue priorità. “Porto con me qui, a Matignon, la causa della scuola. Ribadisco la scuola come la madre delle nostre battaglie, quella che deve essere al centro delle nostre priorità e alla quale darò come primo ministro tutti gli strumenti di azione necessari per il suo successo. Sarà una delle mie priorità assolute nella mia azione di capo del governo. Da questo punto di vista ci sarà una forma di continuità”, ha detto Attal che prima di approdare a Matignon era ministro dell’Educazione nazionale.

Elisabeth Borne ha detto continuerà a servire il suo paese come deputato del Calvados.