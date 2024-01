Francia, premier Attal annuncia 10 misure immediate per agricoltori

Roma, 26 gen. (askanews) – Il primo ministro francese Gabriel Attal ha annunciato “dieci misure immediate di semplificazione” per gli agricoltori in risposta al loro movimento di protesta, nel corso di una visita a un’azienda agricola nella regione di Haute Garone, nel sud-ovest della Francia.

“Lanceremo, nelle prossime tre settimane, da qui al Salone (internazionale dell’Agricoltura a Parigi), il mese della semplificazione. In tutta la Francia accadrà ciò che è accaduto nel dipartimento, i prefetti incontreranno i nostri agricoltori, i loro rappresentanti, per guardare a ciò che può essere semplificato, prefettura dopo prefettura, legge dopo legge. Su scala nazionale, continueremo a lavorare con il governo e i rappresentanti della categoria per vedere come semplificare al massimo sull’amministrazione quotidiana, il fisco, la Msa (il sistema francese di welfare) avendo in mente il progetto di legge di Marc Fesneau sull’orientamento agricolo. E per provarvi che sono motivato affinché questo lavoro porti i suoi frutti, inizio oggi e ho deciso 10 misure immediate di semplificazione, la maggior parte delle quali introdurrò per decreto a partire da domani”.