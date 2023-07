Francia: Procaccini (FdI), 'fallito modello multiculturale sinistre'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "I disordini e le violenze di questi giorni in Francia rappresentano un monito per l'intera Unione europea e mettono clamorosamente tutti gli Stati davanti alla necessità di affrontare adeguatamente le politiche d'integrazione. Le sinistre hanno propo...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "I disordini e le violenze di questi giorni in Francia rappresentano un monito per l'intera Unione europea e mettono clamorosamente tutti gli Stati davanti alla necessità di affrontare adeguatamente le politiche d'integrazione. Le sinistre hanno proposto fino a ora un modello inefficace, basato su relativismo valoriale, multiculturalismo, buonismo e ingressi indiscriminati". Così in una nota il copresidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini.

"Un modello pericolosamente fallito in Francia e in altri Stati della Ue, a cui vanno invece contrapposte politiche che portino a gestire l’immigrazione regolare e bloccare all’origine quella irregolare, senza dover subire passivamente i flussi migratori. Solo così si possono evitare fenomeni di radicalizzazione delle nuove generazioni di immigrati, come sta appunto accadendo in Francia", ha concluso l'eurodeputato.