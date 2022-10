Francia, prosegue sciopero delle raffinerie, caos ai distributori

Parigi, 13 ott. (askanews) – Caos in Francia per lo sciopero delle raffinerie. Il Paese è paralizzato da giorni per la protesta dei lavoratori soprattutto quelli di Esso-Exxon Mobil e di Total Energies che chiedono un aumento salariale del 10% per adeguarsi all’inflazione. La benzina è esaurita in molti distributori e ci sono lunghe file per fare il pieno. Si segnalano risse e razzie. Caos e tensioni ai distributori, alcune zone sono diventate irraggiungibili.