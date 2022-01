Francia, quarantena ridotta per vaccinati da 10 a 7 giorni

Francia, taglio di quarantena per i vaccinati: riduzione ulteriore a 5 giorni dopo test negativo.

La Francia taglia la quarantena per i vaccinati a partire dal prossimo 3 gennaio. Il periodo di isolamento per i positivi al Covid-19 calerà dal 10 a 7 giorni, a patto però che il contagiato risulti aver completato il regolare ciclo di vaccinazioni.

È stato il governo di Parigi a fare l’annuncio.

Francia, quarantena ridotta per vaccinati: riguarderà ogni variante del Coronavirus

La riduzione della quarantena per i vaccinati riguarderà qualsiasi variante del Coronavirus. In caso di test rapido o molecolare risultante negativo, ci sarà un’ulteriore riduzione dell’isolamento a cinque giorni. Niente più quarantena, inoltre, per i vaccinati entrati in contatto con un positivo.

Francia, quarantena ridotta per vaccinati: la precisazione del ministro Ve’ran

Intervistato al Journal du dimanche, il ministro della Sanità Olivier Ve’ran ha precisato che i vaccinati entrati in contatto con un positivo, seppur esonerati dalla quarantena, dovranno tuttavia sottoporsi a un tampone di controllo.

Francia, quarantena ridotta per vaccinati: nuovo record di contagi

Lo scorso 1 gennaio la Francia ha registrato un nuovo record di contagi da Covid-19. Registrate oltre 219mila infezioni e 111 decessi legati alla pandemia.

Il recente cambiamento di norme riguardo alla quarantena nasce dal bisogno di “tenere conto del rapidissimo sviluppo della distribuzione della variante Omicron in Francia”.