Durante una crociera Colin Blake, turista inglese in viaggio con la moglie, ha notato che il suo dito del piede si era esponenzialmente gonfiato, diventando viola.

Francia, ragno depone le uova nell’alluce di un uomo

Si è recato immediatamente dal medico di bordo, il quale gli ha spiegato che probabilmente che era stato morso da un ragno lupo peruviano. L’uomo, proveniente da Cramlington nel Northumberland, ha raccontato alla BBC di essersi accorto per la prima volta che l’alluce aveva cambiato colore mentre si trovava in crociera in Francia per festeggiare il suo 35° anniversario di matrimonio.

La scioccante diagnosi

Secondo il medico che l’ha visitato, il gonfiore e il dolore sarebbero stati da imputare al morso di un ragno, che verosimilmente aveva anche deposto le uova. I ragni lupo si trovano spesso nei porti delle città francesi, dopo essere arrivati sulle navi da carico. L’équipe medica della nave ha aperto l’alluce di Blake facendo uscire del pus. In base a quanto riferito, il liquido sembrava contenere quelle che si sono rivelate essere uova di ragno. La razza è nota per intorpidire la preda prima di deporre le uova, motivo per cui l’uomo non ha sentito dolore nel momento nel morso.

Il rientro in patria

Una volta ritornato nel Regno Unito, Blake è stato ricoverato in ospedale e gli sono stati somministrati degli antibiotici per attenuare il gonfiore. Quando il piede si è sgonfiato, infatti, sono stati ben visibili i segni del morso. La prognosi era positiva e il turista si sarebbe dovuto riprendere completamente. Un mese dopo la disavventura, tuttavia, ha nuovamente notato qualcosa di strano sul suo alluce. Durante la pulizia ai dottori era sfuggito un uovo, che nel mentre si era schiuso. Il ragno era stato ucciso dalle medicine, ma l’alluce è stato inciso una seconda volta per eliminarne ogni traccia. “Una delle uova di ragno non era stata lavata e deve essersi schiusa” ha dichiarato Blake ai giornalisti “Credono che il ragno si stesse facendo strada, mangiando il mio alluce” e ha aggiunto “Ho chiesto se potevo tenerlo, ma mi hanno detto di no“.

I dubbi degli scienziati

Diversi dettagli della vicenda hanno lasciato perplessi gli esperti scientifici britannici. Alcuni sostengono che sia impossibile per un ragno deporre le uova all’interno di un altro essere vivente. Altri hanno sottolineato che la specie citata, il ragno lupo peruviano, non esiste. In Europa, piuttosto, sono presenti diverse razze di ragni lupo, il cui veleno però è quasi innocuo.