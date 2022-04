Francia: Renzi, Le Pen risale, vincerà Macron ma primo turno a rischio

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Domenica si vota in Francia e nell'ultimo mese Le Pen sta risalendo. La vedo male sul primo turno, cioè io sono convinto che vincerà e dovrebbe vincere Macron, però rispetto a 20 giorni fa il margine si e' assottigliato e quindi c'e' bisogno di uno sforzo per far capire che tutti i nostri discorsi sull'Europa con Marine Le Pen, a capo della Francia, puf, svaniscono, vanno in fumo.

E stupisce l'atteggiamento di una certa sinistra francese che sta ancora dietro a Melenchon o i Verdi che, pur di non far vincere Macron, rischia di trovarsi la Le Pen per 5 anni all'Eliseo". Così Matteo Renzi ai microfoni di Radio Leopolda.