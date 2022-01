Francia, rischio scadenza Green pass per mezzo milione di persone

Con l'entrata in vigore in Francia delle nuove regole sui richiami vaccinali ad oggi ci sono circa 560 mila persone a rischio scadenza Green pass

Francia, mezzo milione di persone a rischio scadenza Green pass: le nuove regole

In Francia stanno cambiando le regole di ottenimento del Grenn pass: dal 15 febbraio il periodo di tempo massimo di sette mesi per la dose booster sarà ridotto a quattro.

Per avere il certificato verde valido i cittadini francesi dovranno avere la terza dose entro questo periodo di tempo. Questa norma era già entrata in vigore a metà dicembre per tutti gli over 65, ma tra meno di un mese sarà valida per chiunque abbia compiuto almeno i 18 anni.

Francia, mezzo milione di persone a rischio scadenza Green pass: le scadenze

Sono quindi circa 560 mila i cittadini francesi attualmente a rischio scadenza Green pass, ben più di mezzo milione di persone.

A fornire questi numeri è stato il ministero della Salute del governo di Parigi.

Francia, mezzo milione di persone a rischio scadenza Green pass: il vaccino Janssen

Il ministero ricorda che il richiamo deve essere tassativamente fatto tra i tre e i sette mesi dall’ultima inoculazione o dall’infezione, ad esclusione dei pazienti gravemente immunodepressi e per coloro i quali hanno fatto il vaccino Janssen.