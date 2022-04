Francia, Salvini: Le Pen era data per morta, è al ballottaggio

Genova, 11 apr. (askanews) – “Avevano dato la Le Pen per morta ed é al ballottaggio… E’ un voto antisistema perché Macron dopo aver governato cinque anni si ferma al 27%… un voto anche che supera le barriere destra- sinistra, al centro c è il lavoro che sarà anche al centro del prossimo confronto in Italia”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando, a margine di un comizio elettorale a Genova, i risultati delle presidenziali francesi.

“La Lega – ha proseguito Salvini – ha un idea chiara sul lavoro e sullo sviluppo: io sono per le opere, sono per il nucleare, sono per la Gronda, sono per la Tav, sono per le autostrade del mare, sono per la diga, sono per il Waterfront, sono per fare, per far lavorare la gente, non per bloccare… è un voto ancora aperto quello francese”, ha concluso Salvini.