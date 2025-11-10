Francia: Sarkozy libero da oggi, accolto ricorso ex presidente

Parigi, 10 nov. (askanews) – “Questa decisione è una normale applicazione della legge”, ha reagito l’avvocato di Nicolas Sarkozy, Christophe Ingrain, mentre la Corte d’appello di Parigi ordinava la liberazione dell’ex presidente di Francia.

“Sì, questa decisione è una normale applicazione della legge – ha detto il legale -, del codice di procedura penale. È un passo.

Il passo successivo è il processo d’appello. E il nostro compito ora, per Nicolas Sarkozy e per noi, è preparare questa udienza d’appello”.

La fine di un “incubo”: la Corte d’Appello di Parigi ha ordinato la scarcerazione dell’ex capo di stato francese, in carcere da venti giorni a seguito della sua condanna per il finanziamento libico della sua campagna presidenziale.

Durante l’esame della sua richiesta in mattinata, la Procura aveva chiesto la scarcerazione dell’ex capo dello Stato, comparso in videoconferenza dal carcere di La Santé, sotto sorveglianza giudiziaria. Il tribunale gli ha imposto un ampio “ordine di non contatto”, anche con il Ministro della Giustizia Gérald Darmanin, e un divieto di viaggio.

“Il carcere è duro, molto duro, certamente per qualsiasi detenuto, direi addirittura estenuante”, ha testimoniato Nicolas Sarkozy, che ha seguito il procedimento in videoconferenza con un’espressione cupa, mostrando, attraverso lo schermo, la prima immagine nella storia di un ex Presidente della Repubblica in carcere.