Città in mano a piccole squadre mobili che incendiano tutto e Francia senza pace sulla riforma delle pensioni: altri scontri e decine di arresti

Francia senza pace sulla riforma delle pensioni: altri scontri e decine di arresti mentre oggi Emmanuel Macron sarà in televisione per rispondere alla domande dei giornalisti mentre Parigi è nel caos. IL presidente dovrà sottoporsi al fuoco di fila delle domande dei giornalisti di TF1 e France 2, alle 13, dopo l’adozione da parte del parlamento di quelle riforma delle pensioni che ha portato un paese intero a scendere in piazza.

Francia, altri scontri e decine di arresti

Ieri Macron ha tenuto le consultazioni dei massimi rappresentanti dello stato e del governo: la premier Elisabeth Borne, i presidenti di Assemblée Nationale e Senato, Yaël Braun-Pivet e Gérard Larcher, e i parlamentari della maggioranza. Tutto questo mentre il bilancio della notte di protesta appena trascorsa a Parigi e in molte altre città della Francia è di 287 fermi di polizia. Di essi 234 sono stati effettuati nella sola Parigi. Proprio nella capitale francese si sono registrati momenti fortissimi, con piccoli gruppi mobili di dimostranti che davano scacco alla polizia e nei quartieri bruciavano cassonetti e danneggiavano panchine e mobilio urbano.

Le squadre mobili di dimostranti e i roghi

A fare il lavoro grosso sono stati i vigili del fuoco cittadini che, “con grossi camion e idranti, arrivavano dietro i poliziotti e spegnevano gli incendi appiccati”, come spiega Ansa. La tattica è quella consolidata della guerriglia urbana: ci si posiziona all’ingresso di un quartiere in ordine sparso, si entra da più punti, si dà fuoco e si fugge sempre sparpagliati.