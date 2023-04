Francia, sindacati incontrano Borne sulle pensioni: un fallimento

Roma, 5 apr. (askanews) – Un incontro “inutile” che si è concluso con “un fallimento”, denuncia l’intersindacale francese che ha avuto un colloquio di meno di un’ora con la prima ministra Elisabeth Borne, che si è mostrata ferma nel voler mantenere la contestata riforma delle pensioni che da settimane infiamma la Francia. “Siamo venuti a chiedere il ritiro della riforma delle pensioni in nome dei milioni di lavoratori che si sono mobilitati per più di tre mesi – ha detto la nuova segretaria generale della Cgt, Confederazione generale del lavoro Sophie Binet – la premier si è rifiutata di accettare le nostre richieste e ha scelto di rimandarci in piazza. Abbiamo scelto di porre fine a questo inutile incontro quando ci ha detto che avrebbe continuato a governare contro il Paese”.

Secondo i sindacati, il governo si è mostrato “ottuso” e “irresponsabile” davanti a milioni di francesi che si oppongono all’innalzamento dell’età pensionabile a 64 anni. Ma secondo Borne l’incontro con otto dei principali sindacati del Paese segna comunque “un passo importante”.

“Sono stati sollevati anche altri argomenti, mi riferisco alle lunghe carriere, alla fatica e al logorio professionale, all’impiego degli anziani… Anche se le nostre divergenze sull’età non ci hanno permesso di discuterne a fondo. Credo che questo incontro segni comunque un passo importante. Le organizzazioni sindacali, come vi hanno detto, sono disponibili a lavorare su questi temi in un secondo momento e io ho comunicato loro la mia disponibilità e quella del mio governo, perché non prevedo di fare passi avanti senza i sindacati”.