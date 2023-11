Milano, 2 nov. (askanews) – Venti violenti e onde potenti si sono abbattuti sul bacino Paul Vatine di Le Havre, facendo tremare le barche a vela Imoca al molo in attesa di prendere parte alla Transat Jacques Vabre, la regata transatlantica con percorso da Le Havre in Francia a Fort de France in Martinica, che quest’anno festeggia la sua trentesima edizione. La classe monoscafi è stata ritardata a causa della tempesta Ciaran, che ha colpito la Francia con venti record di 200 chilometri orari.