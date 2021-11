Francia, udienza disciplinare per il prof. dell’idrossiclorochina

Bordeaux, 5 nov. (askanews) – L’infettivologo francese Didier Raoult è arrivato alla corte d’appello amministrativa di Bordeaux per l’udienza disciplinare

davanti all’Ordine dei medici della regione Sud-Occidentale della Nouvelle-Aquitaine.

Il professore è accusato di aver violato il codice di etica medica per le sue controverse raccomandazioni sul Covid-19, suggerendo di usare il farmaco antimalarico, ‘idrossiclorochina, sponsorizzato anche dall’ex presidente Usa Donald Trump e dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro, come trattamento per il coronavirus, senza evidenze scientifiche.

Raoult, 69 anni, esercita a Marsiglia, è stato anche accusato dai colleghi di diffondere false informazioni sui benefici del farmaco. Al suo arrivo non ha rilasciato commenti.

“Abbiamo curato i pazienti, è stato comunque straordinario dover venire davanti a una giurisdizione disciplinare, voglio dire davanti a tutta la Francia, per dire che avevamo curato dei pazienti – ha detto il suo legale, Fabrice Di Vizio – in realtà stiamo mettendo sotto processo qualcuno che ha curato dei pazienti e il rimprovero è che ha curato dei pazienti.

Il processo a Didier Raoult è il processo a un medico che rassicura i suoi pazienti.

“Perché nella crisi era necessario spaventare e Didier Raoult ha scelto di non spaventare, continua a dire: non voglio spaventare la gente. Oggi ha preso una posizione sulla vaccinazione in modo estremamente chiaro come non aveva mai fatto prima e chiaramente non l’ha negata, non la nega, i pazienti devono essere rassicurati e devono essere considerati come esseri umani”.

Fuori ad attenderlo c’erano una trentina di manifestanti venuti a sostenerlo. La camera disciplinare, presieduta da un magistrato, può decidere sanzioni contro il medico che vanno da un semplice avvertimento a una sospensione temporanea. La sentenza è attesa non prima di 15 giorni e non oltre le otto settimane.