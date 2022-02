Palazzina prende fuoco nel sud della Francia. Tra le vittime ci sono due bambini. Un 27enne è ricoverato in gravi condizioni.

Il bilancio è tragico: 7 morti, di cui 2 sono dei bambini. La triste vicenda è accaduta nel sud della Francia, per la precisione a Saint-Laurent-de-la-Salanque. Il comune conta circa 8.000 abitanti ed è situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali, nella regione dell’Occitania.

La causa del decesso delle 7 persone è stato un incendio all’interno di una palazzina. Al momento non è chiaro se ci sono dispersi o meno. Un ragazzo di 27 anni lotta tra la vita e la morte dopo esserci lanciato da una finestra per non essere bruciato o intossicato da fuoco e fiamme. Ciò che ha causato l’incendio sembrerebbe essere un’esplosione. Oltre alla palazzina principale, sono stati coinvolti altri 11 edifici.