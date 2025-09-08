Francia, votata la sfiducia al governo di Francois Bayrou

Parigi, 8 set. (askanews) – Il primo ministro francese Francois Bayrou è stato sfiduciato dall’Assemblea Nazionale. A suo favore hanno votato in 194, 364 i voti contrari, 25 si sono astenuti.

L’esito – come previsto – porterà il capo del governo a dimettersi nelle prossime ore. Il parlamento francese, in stallo da un anno ha destituito così un altro primo ministro.

Il 74enne Bayrou è rimasto in carica circa nove mesi. Prendendo la parola davanti all’Assemblea Nazionale prima del voto di fiducia aveva detto che il Paese è in “prognosi riservata” a causa del suo “sovraindebitamento” e criticato soprattutto l’espansione della spesa pubblica.