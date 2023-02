Franco Aldini è morto, addio al sarto dei Vip: vestì anche Maradona

Lutto nel mondo della moda: è morto Franco Aldini.

Sarto di fama internazionale, ha vestito tantissimi Vip, compreso l’indimenticabile Maradona.

Franco Aldini è morto

Franco Aldini è morto all’età di 79 anni. Il “sarto dei campioni”, così come era conosciuto in tutta Italia, è deceduto lo scorso 30 gennaio nell’Ospedale Ss Annunziata di Chieti, dove era ricoverato da qualche giorno. Lascia la moglie Sandra e le figlie Mascia, Sabrina e Martina.

Franco Aldini: addio al sarto dei campioni

Conosciuto come il “sarto dei campioni“, Franco Aldini ha vestito tanti grandi nomi dello sport. Da Diego Armando Maradona a Juan Sebastián Verón, passando per Hugo Almeida, David Platt, Sven-Göran Eriksson, Gianluigi Buffon, Enzo Bearzot, Carlo Ancelotti, Giampiero Boniperti, Pietro Mennea e Marco Pantani: queste sono solo alcune delle personalità che sono passate per il suo atelier di via San Michele a Vasto.

Franco Aldini: la passione per il suo lavoro

Nato a Rotondi, in provincia di Avellino, Franco Aldini si era trasferito presto a Vasto, dove aveva scelto di vivere e lavorare. In merito al suo lavoro ha dichiarato: “Con tutti i miei clienti, mi piace andare oltre il ‘confezionare un abito’: mettere a proprio agio ed entrare in confidenza, stringere amicizia e suggellarla con un abito su misura“.