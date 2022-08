Franco Bortuzzo commenta la relazione tra Manuel e Angelica e lancia una frecciatina a Lulù Selassié.

Franco Bortuzzo ha commentato la nuova relazione del figlio Manuel con la tiktoker Angelica Benevieri, lasciandosi andare anche a qualche commento sul GF Vip. Sembra che il pargolo non abbia per niente apprezzato l’avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Franco Bortuzzo: la relazione tra Manuel e Angelica

Intervistato dal settimanale Novella 2000, Franco Bortuzzo si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Negli ultimi giorni, suo figlio Manuel ha ufficializzato la relazione con Angelica Benevieri, arrivata nella sua vita dopo la tormentata love story con Lulù Selassié. L’uomo è contento perchè vede il pargolo felice. Ha dichiarato:

“Dopo l’esperienza che ha vissuto al GF Vip mio figlio non ama andare in pasto al gossip, ai social network e a gente che potrebbe attaccare una sua compagna solo in quanto tale. Manuel ora è felice e a me basta questo”.

Manuel non ha amato il GF Vip: parola di Franco Bortuzzo

Fidanzamento tra Manuel e Angelica a parte, Franco ha ammesso che suo figlio non ha amato molto l’avventura al GF Vip. Il motivo? Semplice: il ragazzo era entrato in Casa con un altro obiettivo, ma i riflettori sono stati puntati soprattutto sulla sua relazione con Lulù. Il signor Bortuzzo ha dichiarato:

“Il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora. (…) Quello era lo scopo, solo che poi le cose sono andate diversamente. In verità non avrei neanche voglia di parlarne di questa cosa. Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre”.

Come la prenderà Lulù di essere stata etichettata come “coinquilina del Grande Fratello Vip”? Di certo, non bene.

Franco Bortuzzo e famiglia infangati dagli haters

Franco Bortuzzo ha sottolineato ancora una volta che lui e la sua famiglia, dopo la rottura tra Manuel e Lulù, sono stati infangati dagli haters. Lui, però, ha ribadito che non ha mai messo bocca sulle frequentazioni del figlio, tanto che non sapeva neanche dell’annuncio che ha fatto per comunicare la fine della storia con la Selassié.

Ha concluso: