Franco Bortuzzo: “Sono rimasto in silenzio per mesi, adesso denuncio”

Franco Bortuzzo ha deciso di sporgere denuncia e lui stesso ha svelato perché attraverso i social.

Franco Bortuzzo si è mostrato difronte alla caserma della polizia e ha fatto sapere di essere intenzionato a sporgere denuncia contro chi se l’è presa con lui e la sua famiglia nei mesi scorsi.

Franco Bortuzzo: la denuncia

Franco Bortuzzo è andato su tutte le furie e in queste ore, attraverso i social, ha fatto sapere di essere intenzionato a sporgere denuncia.

In particolare il padre di Manuel Bortuzzo se l’è presa con chi negli ultimi due mesi avrebbe rivolto contro di lui insulti e minacce. Probabilmente molti hanno iniziato a insultare il signor Franco dopo l’uscita di suo figlio dal GF Vip 6 e dopo la sua controversa rottura da Lulù Selassié (la principessa etiope aveva pubblicamente criticato l’ex suocero, affermando che fosse anche colpa sua se lei e Manuel si fossero lasciati).

“Ricordo che tutti i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale c’è ne a sufficienza per aprire un fascicolo continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia (…) Fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace, non vi ha detto il dottore di seguirmi nè di giudicare ogni nostro avvenimento trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro”, ha dichiarato, e ancora: “Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi, ora rendete conto ad altri e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia.

Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano all’odio.”

In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e, soprattutto, se le polemiche contro il signor Franco si placheranno.