Franco Di Mare: “Mauro Corona resta fuori da Rai 3, arriva Insider di Roberto Saviano”

Il direttore di Rai 3, Franco di Mare, ha annunciato importanti novità per il canale tra le quali figura l’arrivo del nuovo programma di Roberto Saviano.

Il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, ha confermato che Mauro Corona resterà fuori dalla Rai e da Cartabianca anche per la prossima stagione televisiva 2021/2022. L’uomo ha anche annunciato alcune importanti novità previste per il palinsesto del canale.

Franco Di Mare: “Mauro Corona resta fuori da Rai 3”

In occasione di un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare ha ribadito che lo scritto e alpinista italiano Mauro Corona continuerà ad essere escluso dagli ambienti della Rai e, in particolare da Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer.

A questo proposito, il direttore ha dichiarato: “Mauro Corona è fuori. Ci tengo a dire che non lo ha deciso Di Mare, ma è una scelta aziendale che condivido”.

I criteri di una simile “scelta aziendale”, tuttavia, non sono mai stati chiariti in modo pubblico e restano, di conseguenza, ancora avvolti nel mistero.

Una simile decisione, inoltre, è decisamente invisa alla conduttrice di Cartabianca, Bianca Berlinguer, che in più occasioni ha manifestato contrarietà per un’iniziativa che, a suo dire, penalizza in modo considerevole il talk show. Ciononostante, Bianca Belinguer tornerà in tv con Cartabianca a partire dal mese di settembre, riconfermandosi nel prime time del martedì.

Franco Di Mare, le dichiarazioni del direttore di Rai 3

Nel corso della sua intervista, poi, il direttore di Rai 3 ha anche commentato positivamente il successo degli esperimenti di quest’ultima stagione televisiva. Di Mare ha fatto principalmente riferimento a Via dei matti numero zero con Stefano Bollani e Valentina Cenni e a Che succ3de di Geppi Cucciari.

Il direttore, inoltre, si è espresso anche sui format più critici che hanno caratterizzato il recente palinsesto di Rai 3, affermando a proposito di Titolo V (chiusa a causa dei bassi ascolti) quanto segue: “È una trasmissione in cui ho creduto ma è stata presentata con troppo anticipo rispetto a un Paese che deve mettere al centro la questione Stato/Regioni”.

Nel momento in cui è stata fatta notare l’assenza di un format d’attualità in onda su Rai 3 in prima serata in concomitanza con il periodo estivo, Franco di Mare ha ammesso: “Errore mio, rimedieremo l’anno prossimo”.

Franco Di Mare: “Su Rai 3, arriva Insider di Roberto Saviano”

Infine, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare ha anche comunicato un’importante novità per quanto riguarda il palinsesto del canale previsto per la stagione 2021/2022.

A partire dal nuovo anno, infatti, su Rai 3 verrà trasmesso un nuovo programma condotto da Roberto Saviano che si intitolerà Insider. Il format verrà incentrato su una serie di interviste rilasciate da alcuni dei soggetti che avrebbero voluto lo scrittore e giornalista morto.