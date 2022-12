A poche ore dalla Vigilia di Natale, Franco Frattini, ex ministro degli Esteri del Governo Berlusconi (ricoprì la carica per due volte) si è spento all’età di 65 anni dopo aver combattuto contro un tumore.

Immediate le reazioni di sgomento e cordoglio da parte della politica italiana. Oltre a Silvio Berlusconi, suo ex storico amico e stretto collaboratore, a scrivere messaggi in onore a Frattini sono stati nelle scorse ore anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni, con un tweet, ha voluto rendere omaggio a Frattini con queste parole:

Franco Frattini era un uomo garbato e intelligente, un servitore delle istituzioni. Era mio amico. Rivolgo a nome del Governo sentite condoglianze a famiglia e amici. Saremo fieri di portare a termine la riforma del codice degli appalti alla quale aveva lavorato con dedizione.

Sergio Mattarella, invece, ha dichiarato tramite una nota pubblicata dal suo ufficio stampa: