Franco: in ITA governo manterrà quota minoranza nella prima fase

Roma, 11 feb. (askanews) – “Prevediamo che in una prima fase il Governo, ovvero il Mef, mantenga una quota di minoranza che potrà in una fase successiva essere venduta”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in conferenza stampa dopo il Cdm, confermando che il Consiglio è stato illustrato il Dpcm per avviare il processo di privatizzazione, aggiungendo che “abbiamo dei soggetti interessati”.