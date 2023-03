Franco Mussida, backstage e anteprima del suo concerto immersivo

Milano, 30 mar. (askanews) – La registrazione dell’album, “ll Pianeta della Musica e il viaggio di Iòtu”, è stata realizzata pensando ad un un’esperienza stereofonica ma immenrsiva, con un uso importante di spazi reverberati. Nel proporlo live ho pensato ad un luogo che gli rendesse merito. L’auditorium San Fedele è l’unico possedere un impianto “Acusmonium” in grado di rendere la sala uno spazio acustico tridimensionale, nel quale il suono costruisce effetti di profondità e lontananza inimmaginabili con un semplice impianto provvisto di surround, offrendo dunque allo spettatore un’esperienza unica, coinvolgente, di grande qualità. Sentire la Musica non è ascoltarla distrattamente, ma provare a viverla pienamente. Le orecchie percepiscono lo spazio a 180°, non solo di fronte, ma tutto attorno alla persona. È questa l’esperienza che si vuole far vivere al pubblico il 14 aprile all’Auditorium San Fedele di Milano, l’esperienza del suono immersivo, con gli strumenti dei musicisti in scena posizionati nello spazio, in particolare la mia Chitarra. Allora, come per magia, ci si trova a percepire lo spazio come si percepisce il silenzio e si entra in una dimensione sonora più profonda. Oltre al modificarsi dei propri sentimenti ad opera della Musica, si coglie anche un mondo di immagini.