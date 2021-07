Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti, ha svelato dei retroscena piccanti sul suo matrimonio con Ada Alberti.

Franco Oppini ha svelato che il segreto della sua storia d’amore con Ada Alberti sarebbe quello di dedicare almeno 8 ore al giorno all’intimità.

Franco Oppini: l’amore per Ada Alberti

L’ex marito di Alba Parietti, Franco Oppini, oggi ha trovato la felicità accanto Ada Alberti, con cui è convolato a nozze nel 2003.

Il cabarettista ha rivelato che il segreto della loro storia d’amore sarebbe la vita sotto le lenzuola: a detta di Oppini infatti, lui e Ada Alberti trascorrerebbero sotto di esse almeno 8 ore al giorno. “Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno. Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto”, ha dichiarato Oppini, che all’inizio della loro storia d’amore ha aggiunto: “Tra noi c’è stata fin dall’iniziouna passione bruciante”.

Chi è Ada Alberti: il matrimonio con Franco Oppini

Classe 1962 Ada Alberti è un’astrologa che ha conosciuto Franco Oppini nei primi anni 2000. La scintilla tra i due è scoccata in un vero e proprio colpo di fulmine. L’astrologa ha confessato che a trasmetterle la passione per il suo lavoro sarebbe stato suo padre: “Questa passione mi è stata trasmessa da mio padre in quanto lui era ed è tuttora un astrologo.

All’inizio ero molto scettica riguardo a questo campo in quanto ritenevo impossibile che dalla data di nascita di una persona si potesse scoprire così tanto della sua vita. Papà mi regalò un libro sulla storia dell’astrologia ed io cominciai pian piano ad avvicinarmi a questo mondo“. Nel 2003 lei e Franco Oppini sono convolati a nozze. L’attore e cabarettista precedentemente (dal 1981 al 1990) era stato sposato con Alba Parietti.

Alba Parietti: la confessione su Franco Oppini

Più volte Alba Parietti ha ammesso di essersi scontrata col suo ex marito nonché padre di suo figlio. In passato la showgirl ha anche svelato che proprio Ada Alberti si sarebbe messa in mezzo tra loro aiutandoli a risolvere i loro problemi: “Ogni tanto abbiamo questi scambi di opinione piuttosto pesanti. Franco ha detto cose che possono avermi dato fastidio, ma siccome è una persona perbene non le dice con cattiveria. Le cose alla fine si aggiustano. Una volta stavamo facendo a teatro Nei panni di una bionda. Abbiamo avuto una discussione su Francesco tra il primo e il secondo atto urliamo talmente forte che gli spettatori pensavano che stesse venendo giù il teatro”, ha detto la showgirl.