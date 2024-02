Francobollo dedicato a Tatarella, La Russa: la destra gli deve molto

Roma, 7 feb. (askanews) – Quello che si sta svolgendo oggi è “un atto di omaggio verso Pinuccio Tatarella. Ringrazio chi oggi qui lo onora con la sua presenza, ringrazio il ministro Urso che ha voluto che fosse emesso il francobollo che lo ricorda, per conclamare il peso politico di una figura ormai storica, senza il quale la storia politica italiana sarebbe stata assai diversa. La svolta per creare un sia pure imperfetto bipolarismo è sua, noi gente di destra dobbiamo molto a lui”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa,in occasione di un evento in sala Maccari per l’emissione del francobollo dedicato all’ex fondatore di An, Pinuccio Tatarella, scomparso 25 anni fa.

“È come se fosse un doppio francobollo – ha detto La Russa – Salvatore Tatarella che era il fratello di Pinuccio e che fu il primo a destra, per esempio, a dire che la destra poteva cercare di influire sulla politica europea anche cercando di modificare le alleanze del partito popolare andandovene a fare parte. Come vedete, non è solo un un canto isolato quello della famiglia Tatarella a cui auguro di dare all’agone politico, in futuro, anche vicino, ancora una presenza della loro capacità di amare la nostra Italia come l’amava Giuseppe Pinuccio Tatarella, mio indimenticabile amico”.