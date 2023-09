Frank Carpentieri è morto: il deejay di Made in Sud aveva 47 anni

Frank Carpentieri è morto: il deejay di Made in Sud aveva 47 anni e combatteva da tempo contro una malattia.

Lutto nel mondo dello spettacolo: Frank Carpentieri è morto. Il noto deejay del programma Made in Sud, in onda su Rai2, è deceduto a soli 47 anni a causa di una brutta malattia.

Frank Carpentieri è morto: addio al deejay di Made in Sud

Frank Carpentieri, noto deejay di Made in Sud, è morto a soli 47 anni. Il decesso è avvenuto nella notte del 29 settembre, a causa di una malattia contro cui combatteva da tempo. Soltanto qualche tempo fa, tramite i suoi profili social, ringraziava così i fan per il sostegno: “Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine”.

Frank Carpentieri: annullato lo spettacolo

Lo storico deejay di Made in Sud avrebbe dovuto prendere parte ad uno spettacolo previsto proprio nella serata di venerdì 29 settembre. Lo show, intitolato Frank Carpentieri: Brothers & Sisters, sarebbe dovuto andare in scena presso il Teatro Cilea di Napoli. Ovviamente, è stato annullato e, stando a quanto scrive Fanpage, è rimandato a data da destinarsi.

La carriera di Franck Carpentieri

Diventato famoso soprattutto per la partecipazione al programma comico di Rai2 Made in Sud, Frank Carpentieri ha collaborato con tanti altri nomi importanti, come: Alessandro Siani, Subsonica, Enzo Avitabile, Almamegretta, Clementino e Rocco Hunt.