Frank James, CNN: arrestato il presunto responsabile della sparatoria nella metro di New York

Frank James, il presunto responsabile della sparatoria nella metro di New York di martedì 12 aprile, è stato arrestato. La notizia è stata riferita dalla CNN.

Frank James, il presunto responsabile della sparatoria avvenuta nella metropolitana di New York martedì 12 aprile, è stato arrestato. La notizia è stata riferita dalla CNN.

La CNN ha annunciato in via ufficiale l’arresto di Frank James, il 62enne afroamericano ricercato per la sparatoria avvenuta nella metropolitana di New York intorno alle 08:30 ora locale di martedì 12 aprile.

Qualora il coinvolgimento dell’uomo dovesse essere confermato, James verrà riconosciuto come il responsabile del ferimento di 16 persone.

Nel diramare la notizia dell’arresto, la CNN ha menzionato fonti di polizia dalle quali ha appreso l’informazione. In particolare, le fonti della polizia newyorkese hanno rivelato che il sospettato è stato neutralizzato e posto in stato di fermo da due agenti mentre stava camminando con tranquillità per strada tra St. Marks e la First Avenue.

La cattura di Frank James era già stata riportata dalla ABC poco dopo le 15:00, ora italiana. Quanto asserito, tuttavia, è stato prontamente smentito dalla stessa emittente americana poco dopo.

L’inesattezza dell’informazione, inoltre, è stata ribadita anche dal portavoce del sindaco di New York Eric Adams, Fabien Levy, che ha scritto un tweet con il quale ha spiegato che James fosse ancora ricercato in quanto considerato il principale “sospettato” della sparatoria nella metropolitana di Brooklyn.

Il portavoce, quindi, ha confermato che il 62enne non era ancora stato rintracciato e che gli agenti del NYPD stavano proseguendo con indagini e ricerche.

Let me make clear: He is NOT in NYPD custody at this time. https://t.co/zFPgfATCXR

Again, Frank James is a suspect in yesterday’s shooting.

Allo stesso modo, dopo l’arresto annunciato dalla CNN, il portavoce del sindaco Adams ha ringraziato le forze dell’ordine americane e ha scritto su Twitter: “Frank James, il sospettato della sparatoria nella metropolitana di Sunset Park di ieri, è in custodia”.

.@NYCMayor: “My fellow New Yorkers, we’ve got him.”#BREAKING: Frank James, the suspect in yesterday’s Sunset Park subway shooting, is in @NYPDnews custody.

Thank you to the @NYPDnews, @NewYorkFBI, @ATFNewYork, and all New Yorkers who helped with this manhunt.

— Fabien Levy (@Fabien_Levy) April 13, 2022