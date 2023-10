Anita Olivieri è stata protagonista di una brutta gaffe al Grande Fratello, che sta facendo discutere. La concorrente ha detto una frase infelice sui meridionali.

La frase infelice di Anita Olivieri contro i meridionali al GF

Anita Olivieri si è resa protagonista di una brutta gaffe nella casa del Grande Fratello. La giovane stava chiacchierando con Giuseppe Garibaldi quando, improvvisamente, si è lasciata scappare una frase sui meridionali che ha profondamente indignato il web. La produzione aveva chiesto ai concorrenti di scrivere una canzone. Anita Olivieri stava cercando di trovare le parole giuste per il brano insieme a Giuseppe. Ad un certo punto ha pronunciato una frase infelice sui meridionali, che sta facendo molto discutere. “Terroni, come vi chiamano?” ha dichiarato parlando con Giuseppe, che è di origini calabresi.

GF, frase infelice di Anita Olivieri: la reazione di Giuseppe e del pubblico

Giuseppe è rimasto subito spiazzato per questa uscita, ma poi ha deciso di riderci su e ha risposto semplicemente che li chiamano calabresi. I toni e i termini usati da Anita, però, hanno indignato gli utenti del web. Molti si sono scagliati contro di lei su X, dichiarando che avere tanti titoli di studio e un buon lavoro non qualificano una persona e non determinano il suo essere in grado di vivere all’interno della società. Altri utenti hanno voluto sottolineare che le persone al Sud dovrebbero essere chiamate con i loro nomi. Anita non sta riuscendo a conquistare moltissimo il pubblico, che sui social aspetta che vada in nomination.