In un libro di esercizi di inglese sono state trovate delle frasi sessiste. La segnalazione è arrivata a Fanpage.it, da parte di una studentessa.

In un libro di esercizi di inglese sono state trovate delle frasi sessiste. La segnalazione è arrivata a Fanpage.it, da parte di una studentessa molto indignata. La ragazza si è molto stupita per il fatto che nessuno abbia mai corretto una frase del genere.

Frasi sessiste nel libro di inglese: la denuncia di una studentessa

“Girls shouldn’t walk all alone at night” è stato scritto in un libro di esercizi di inglese proposto agli studenti di un Liceo classico. Una ragazza ha inviato questa frase a Fanpage.it, per denunciare il persistente sessismo presente nei libri di scuola. “Le ragazze non dovrebbero camminare da sole di notte” è la traduzione della frase mostrata. Si tratta di parole considerate offensive.

La ragazza ha fatto notare che questo libro ha una donna tra le autrici e sicuramente è stato sottoposto a diverse revisioni. “Come è possibile che a nessuno sia mai venuto in mente di eliminare una frase tanto sbagliata?” ha chiesto la studentessa. “La cultura dello stupro è talmente radicata nella nostra società che non è neanche ritenuta una cosa sbagliata; perfino un/una docente arriva a scriverlo in un libro di testo” ha aggiunto, spiegando che la cosa che l’ha stupita è che “tra tutte le frasi che si possono creare con ‘should’ gli autori abbiano scelto quella e non ‘boys shouldn’t rape girls’“.

Si tratta di una frase che fa pensare che debba essere la donna ad aver paura di essere in strada da sola di notte e non l’uomo che dovrebbe essere stato educato a non violentarla.

Frasi sessiste nel libro di inglese: non è il primo caso

Questa purtroppo non è la prima volta che viene denunciata una frase sessista in un libro scolastico. In varie occasioni è capitato che insegnanti, genitori e studenti si siano resi conto dei messaggi sbagliati presenti nei loro libri. Sono state spesso segnalate frasi che indicano che la mamma stira e il papà lavora oppure che una donna è troppo grassa per indossare la minigonna. Tutte frasi molto sessiste. Gli esempi che vengono riportati nei libri di scuola fanno riferimento a stereotipi che mettono in contrasto il maschile e il femminile. La segnalazione della studentessa a Fanpage.it mostra ancora una volta quanto queste idee siano radicate completamente nella nostra società.

Frasi sessiste nel libro di inglese: il progetto POLITE

Il progetto POLITE, che prende il nome da Pari Opportunità nei Libri di Testo, è partito nel 1999 per promuovere la lotta agli stereotipi nei libri di testo. Lo scopo era quello di migliorarli.e di eliminare le forme di discriminazione. Se ancora oggi esistono così tanti libri che presentano questo genere di frasi, significa che le indicazioni non sono state seguire in modo adeguato.