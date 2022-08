Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni sulla possibilità di diventare premier: “Un onore e un fardello”

"Potrei diventare la prima premier donna", lo ha affermato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "La situazione dell'Italia non è facile".

La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo e per Giorgia Meloni è arrivato il momento di fare un primo punto della situazione. La leader di Fratelli d’Italia nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente statunitense Fox News, ha parlato dell’eventualità di essere eletta nel ruolo di prima presidente del Consiglio della storia del nostro Paese, una carica che, qualora dovesse essere confermata dall’esito delle votazioni, potrebbe costituire un onore e al contempo “un grande fardello”.

Giorgia Meloni potrebbe diventare la prima premier donna italiana

Giorgia Meloni, in particolare, ha fatto un bilancio su ciò che i sondaggi dicono su una possibile vittoria di Fratelli d’Italia: “Sì, i sondaggi dicono che Fdi potrebbe vincere le prossime elezioni con la coalizione di centrodestra […] il partito che nella coalizione vince può esprimere il premier. Io sono il leader di quel partito e quindi in base ai sondaggi – ma vedremo quando gli italiani avranno votato – potrei diventare la prima donna alla guida del governo italiano nella nostra storia e ciò per me sarebbe assolutamente un grande onore, così come lo è il fatto di essere la prima donna a guidare un partito politico europeo, quello del Conservatori europei”.

Ha poi proseguito: “Guidare una grande nazione come l’Italia è un grande onore ma porta con sé un fardello: il Paese sta fronteggiando una situazione non facile e tutti lo sanno, guerra in Europa, inflazione, problemi con il gas, di forniture di elettricità. Potremo avere una stagione difficile e la nostra campagna è ‘dire agli italiani la verità’ e non promettere nulla che non possiamo mantenere”.

Alcuni momenti di esitazione nell’intervista

Chi ha assistito all’intervista non ha potuto fare a meno di notare che, nonostante l’ottimo inglese, Giorgia Meloni ha avuto alcuni attimi di indecisione. Nel primo caso si è trattato di una parola “falsa amica” (“Ah no present non si dice”), mentre nel secondo caso, in merito alla gestione dell’Italia delle forniture di gas si è chiesta: “Come si dice?”.