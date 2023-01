Fratelli d'Italia: Meloni commissaria il partito romano

Giorgia Meloni ha commissariato Fratelli d’Italia a Roma.

Il partito è attualmente caratterizzato da divisioni interne e per portare ordine, la premier non si è fatta scrupoli a fare scelte difficili, come mettere alla porta Massimo Milani, il nuovo cordinatore del partito romano sarà Giovanni Donzelli, deputato e uomo molto vicino alla Meloni. Nella lettera che la leader di Fratelli d’Italia ha inviato ai vertici del partito nel Lazio ha spiegato che il suo è stato un gesto necessario volto a “gestire con terzietà la corsa alle preferenze”.

A scatenare nuovi contrasti è stato l’appuntamento al Teatro Brancaccio dello scorso 22 gennaio, dove c’è stato l’ennesimo scontro con i Gabbiani di Fabio Rampelli.

Fratelli d’Italia: i candidati per la corrente dei Gabbiani

Come informa Today, quello al Brancaccio è stato un appuntamento più che altro volto a sostenere le candidature di Marika Rotondi e Fabrizio Ghera al consiglio regionale, per la corrente dei Gabbiani. Nel corso dei vari sketch comici e musicali, si segnala anche l’intervento di Francesco Rocca, candidato alla presidenza della Regione.

Presenti tra il pubblico Rampelli assieme al deputato Federico Mollicone, Andrea Del Priamo e Lavinia Menummi.

Milani mandato via, entra Donzelli

Gli iscritti di Fdi avevano ricevuto l’invito firmato dall’ex vicepresidente della Camera Rampelli e dallo stesso Milano. Tuttavia, tale mossa non è stata molto gradita dal partito. Da ciò è scattata la destituzione di Milani al ruolo di coordinatore del partito romano. Il fiorentino Giovanni Donzelli è stato nominato commissario di Fdi.

Meloni, come ha scritto al suo fedelissimo, è “certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell’interesse del partito e della sua crescita”.