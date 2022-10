Fratelli d'Italia vola nei sondaggi e stacca nettamente il Pd: l'effetto "governo" e le ultime vicende fanno diventare traino la premier in pectore

Fratelli d’Italia vola nei sondaggi e stacca nettamente il Pd. Chi lo dice? La rilevazione effettuata nell’ultimo sondaggio Emg per ‘Carta bianca’ in onda su Rai3. E quali soni i dati concettuali di indicazione? Che le intenzioni di voto e gradimento dei leader sono nettamente a favore del partito che guida la coalizione pronta a varare il governo di centro destra, ma non solo.

Fratelli d’Italia vola nei sondaggi

Il sondaggio in questione rileva anche che la leader del partito Giorgia Meloni aggancia Mario Draghi nel gradimento degli italiani in una casella finora ritenuta “intoccabile” dai sondaggisti. Ad ogni modo ecco i numeri riportato da AdnKronos: Fdi “passa dal 26% registrato a fine settembre al 27,2%, mentre il Pd è in calo e passa dal 19,1% al 18%.

Conte “tira” più di Berlusconi

Cresce M5S (+1,1%), cala la Lega (-0,3%) così come Forza Italia (-0,4%).

Cresce il Terzo Polo (+0,2%)”. Poi c’è il capitolo a parte dedicato al fattore della fiducia nei leader. Ecco, secondo la rilevazione effettuata per CartaBianca Giorgia Meloni raggiunge Mario Draghi (entrambi al 52% delle preferenze). E gli altri leader? Giuseppe Conte è al 41%, Silvio Berlusconi al 31%, Carlo Calenda al 29 e Matteo Salvini al 24.