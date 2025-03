Fratoianni (Avs): omaggio a Spinelli è atto di restituzione a storia

Roma, 25 mar. (askanews) – “È la storia, di fronte a chi pare non sembra conoscerla o si è impegnato scientemente a violarne la memoria, questo mi pare un atto di restituzione alla storia di questo Paese”.

Così Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti in via Uffici del Vicario a Roma dove di fronte all’edificio dove nel 1907 è nato Altiero Spinelli, il Movimento Europeo guidato da Piervirgilio Dastoli, per anni suo collaboratore, ha organizzato un flashmob a sostegno del Manifesto di Ventotene, con presenti decine di deputati delle opposizioni.

“La destra italiana ha l’ossessione di riscrivere la storia – ha aggiunto – rimuovendone la radice antifascista, costituzionale e repubblicana”.