Fratoianni: da qui si apre una bella stagione per la Campania

Napoli, 24 nov. (askanews) – “La Vittoria di Roberto Fico è una bella notizia per i campani perché avranno bravo presidente che è intelligente, sensibile e di prendersi cura delle persone. Questo vuol dire governare”. Così Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, a Napoli al comitato elettorale di Roberto Fico.

“Da Domani – continua – chi ha vinto queste elezioni governerà i territori, chi ha partecipato ha l’onere di continuare a scrivere l’agenda dell’alternativa”.

“Oggi è una bella giornata e da qui si apre una bella stagione per la Campania, per la Puglia ma anche per il Paese” conclude Fratoianni.