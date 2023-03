Fratoianni: Deve essere scontata costruzione di un'alleanza larga

Rimini, 16 mar. (askanews) – “Deve essere scontata la costruzione di un’alleanza larga” con i partiti che stanno all’opposizione, “perché se non c’è quella non si comincia neanche a giocare la partita”. Ma per il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, “non basta”. Da qui l’appello a margine del congresso della Cgil a Rimini agli altri leader dei partiti Schlein, Calenda e Conte. “Bisogna cominciare subito, bisogna girare insieme il paese per rendere credibile le proposte – ha spiegato -. Anche per ricordarsi che le cose che si dicono quando si fa l’opposizione si devono farle quando ci si ritrova a governare. Su questo talvolta si è rotta la fiducia tra una parte del centrosinistra e il mondo del lavoro”.

“Io penso che le opposizioni – ha aggiunto Fratoianni – abbiano il compito non solo di fare opposizione in parlamento, per esempio di fronte a una delega fiscale che aumenta la disuguaglianza e colpisce lavoratori e pensionati e non aiuta i giovani di questo paese. Penso che abbiano l’urgenza anche di ridefinire una proposta su cui ricostruire nel paese un’alternativa. Io ho delle idee ma non pretendo che siano quelle giuste. Vedremo ma di fronte alla disuguaglianza che esplode bisogna cambiare marcia e cambiare passo”.