Fratoianni: le cose possono cambiare, restituire dignità al Paese

Roma, 22 set. (askanews) – “A patto che la politica dica che se tutto cresce l’unica cosa che resta al palo non possono essere stipendi e pensioni, se la politica è in grado di dire questo le cose possono cambiare, in meglio, ed è possibile restituire dignità a un Paese che in questi anni l’ha persa per strada. E’ arrivato il momento di dire che è necessario e possibile ricostruire un meccanismo che agganci il reddito delle famiglie all aumento del costo della vita”.

Così il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, candidato nella lista unitaria Verdi-Si, durante la chiusura di campagna dell’alleanza Verdi-Sinistra a Roma ai Fori Imperiali.