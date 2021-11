Frattini: 'Link Campus ha anticipato di molto i modelli formativi attuali'

Roma 26 nov.(Labitalia) – “La Link Campus è un’università che ha delle ambizioni alte perché ha saputo puntare su alcuni settori apparentemente di nicchia, come la sicurezza e la cybersecurity, che sono oggi la parola d’ordine di tante istituzioni in Italia e nel mondo, e sulla formazione di giovani che magari hanno al petto medaglie olimpiche ma allo stesso tempo vogliono approfondire le loro competenze per diventare manager nello sport.

Ha anticipato, e di molto, quello che altri stanno iniziando a fare solo ora e preso le migliori esperienze di paesi come gli Stati Uniti d’America, dove i college che ospitano atleti o ex atleti olimpici sono modelli a cui il mondo accademico guarda”. Così Franco Frattini, presidente aggiunto del Consiglio di Stato, durante il suo intervento alla presentazione dell’anno accademico 2021/22 della la Link Campus University.