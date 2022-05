Fraulini (Plasmon): ‘Istituzioni e aziende insieme per la maternità’

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L’impegno della nostra organizzazione, l’impegno di Plasmon è di far crescere insieme il futuro dell’Italia, delle future generazioni, attraverso politiche, strumenti e la collaborazione integrata tra istituzioni e aziende. In questo ci sentiamo responsabili e vogliamo fare la nostra parte.

Crediamo fortemente che si possa fare”, afferma Francesca Fraulini, head of people & performance di Plasmon, a latere, oggi, del primo dei due giorni degli Stati Generali della Natalità presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma, giunti alla seconda edizione.

“Mettiamo a disposizione del nostro personale – spiega Fraulini – strumenti e iniziative che supportino la genitorialità per tutti coloro che decidono di diventare genitori, e che hanno l’opportunità di farlo”. L’impegno dell’azienda si esprime “attraverso un cambiamento culturale – sottolinea – che combatta le disuguaglianze di genere per innescare il meccanismo virtuoso che porterà, in futuro, ad avere maggiore occupazione femminile, più elevato tasso di natalità in Italia e rilanciare, in questo senso, il nostro Paese”.