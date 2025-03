Frazionamenti, il trend immobiliare attuale

Roma, 05 Mar. – Il frazionamento è un processo che consente di suddividere una proprietà in due o più unità separate. “Questo fenomeno è diventato molto comune – spiega l’ingegnere Stefano Pinata – perché offre vantaggi significativi. Suddividere un appartamento, ad esempio, permette a due o più eredi di utilizzare parti dell’immobile senza doverlo vendere o trasferire, consente di affittare una porzione della casa mantenendo l’autonomia dell’altra parte, e risulta molto vantaggioso anche in caso di vendita, poiché questa operazione tende ad aumentare il valore delle singole unità create.”

Si tratta dunque di una soluzione efficace, ma che richiede interventi tempestivi e di qualità. “Con la mia azienda, Co.r.im, siamo riusciti – afferma Pinata – a colmare una lacuna nel settore, fornendo l’accesso a diversi professionisti sotto un unico tetto. Abbiamo notato che i clienti frequentemente si lamentano dei ritardi nei lavori e della mancanza di contatti diretti con i responsabili. Da queste osservazioni, abbiamo scelto di non affidarci a terzi, proponendo un servizio chiavi in mano: ingegneri, progettisti, architetti, esperti termici, pittori e muratori fanno parte del nostro team, che conta attualmente 40 membri, arrivando a 100 considerando l’indotto. Il tutto, ovviamente, con il massimo della professionalità.”

Questa realtà, di cui Stefano Pinata è il CEO, proviene da Bari e ha visto una crescita significativa negli ultimi anni. “Il nostro fatturato – sottolinea – è aumentato notevolmente e siamo diventati un punto di riferimento anche al di fuori della Puglia. Velocità e qualità sono elementi cruciali in un settore complesso come quello immobiliare, che richiede puntualità, precisione e flessibilità. Crediamo sia fondamentale permettere modifiche al progetto durante i lavori, senza complicazioni, e seguire il cliente anche dopo la consegna dell’opera. Inoltre, il nostro staff assiste i clienti in ogni fase, dalle scelte architettoniche a quelle relative ai rivestimenti. Offriamo un supporto completo per garantire un servizio adeguato.”